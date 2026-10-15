SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 198,96 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'185 Punkten liegt. Bei 201,45 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 199,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 721'025 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 22,79 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,66 EUR belaufen. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9.88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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