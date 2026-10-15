Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 68’011 0.2%  Dollar 0.8269 -1.0%  Öl 105.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Suche...
Plus500 Depot

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag an Fahrt

SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 198,96 EUR.

SAP
188.52 CHF 2.54%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 198,96 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'185 Punkten liegt. Bei 201,45 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 199,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 721'025 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 22,79 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,66 EUR belaufen. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9.88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Neutral-Analyse: UBS AG bewertet SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingefahren

SAP setzt auf Work Intelligence: Übernahme von TechWolf beflügelt die Aktie

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4572 18.12.2026 152899635
Long 12.0278 19.03.2027 159691756
Long 3728.6123 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0366 10.81 159785388
Long 10.9687 5.73 161756881
Long 14.9175 3.27 160966236
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.321 13.15 161756890
Short 9.0942 8.45 159839666
Short 14.3437 4.44 158841454
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -34.35 152901381
Long 8 -35.61 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten