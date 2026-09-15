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15.09.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Abschlägen

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 186,00 EUR.

SAP
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Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 186,00 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'324 Punkten liegt. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 185,76 EUR. Bei 186,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 77'977 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,50 EUR ab. Mit Abgaben von 31,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9.88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,09 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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