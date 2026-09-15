SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 185,10 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'385 Punkten steht. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 183,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 186,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 423'698 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 24,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 31,12 Prozent Luft nach unten.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.88 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SAP SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,09 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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