SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 197,22 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 25'375 Punkten steht. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 197,34 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 196,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 196,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51'250 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 23,87 Prozent Luft nach oben. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 54,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,66 EUR belaufen. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 7,05 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Neutral-Analyse: UBS AG bewertet SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingefahren

SAP setzt auf Work Intelligence: Übernahme von TechWolf beflügelt die Aktie