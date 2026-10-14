SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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14.10.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 198,06 EUR zu.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 198,06 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'409 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 198,24 EUR. Bei 196,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 303'840 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR. Mit Abgaben von 35,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 9.88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SAP SE.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,05 EUR je SAP SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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