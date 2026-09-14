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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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14.09.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Montagvormittag fester

SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Montagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 183,54 EUR nach oben.

SAP
172.90 CHF 4.68%
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Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 183,54 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'542 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 183,66 EUR aus. Bei 180,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 182'688 SAP SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 33,10 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Mit Abgaben von 30,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,42 Prozent auf 9.88 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. SAP SE dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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