SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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14.09.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von SAP SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 184,76 EUR zu.
Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 184,76 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'442 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 186,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 180,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'516'055 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 30,99 Prozent Luft nach unten.
Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 EUR je SAP SE-Aktie. SAP SE veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9.88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,09 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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