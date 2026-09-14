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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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14.09.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag fester

SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag fester

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 184,52 EUR.

SAP
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Um 12:28 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 184,52 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'439 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 184,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 180,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 604'025 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 32,40 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.88 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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