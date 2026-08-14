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14.08.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag im Plus

SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 183,64 EUR.

SAP
169.30 CHF 2.32%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 183,64 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'501 Punkten steht. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 185,50 EUR. Bei 182,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1'037'780 Aktien.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,03 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 127,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.88 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 7,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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