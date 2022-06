SAP SE Aktie News: SAP SE mit Verlusten

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich nach zunächst grünem Start abermals mit Verlusten. Die deutschen Anleger wurden ebenfalls skeptischer. Anleger an der Wall trennen sich von ihren Aktien. An den größten Börsen in Fernost wurde die Stimmung im späten Verlauf merklich besser - die Märkte schlossen uneinheitlich.