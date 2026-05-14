SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 137,46 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 24'377 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 137,84 EUR. Bei 136,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 121'738 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 273,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 99,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 13.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,47 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.04.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9.56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.01 Mrd. EUR umsetzen können.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 23.07.2026 präsentieren. SAP SE dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.07.2027 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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