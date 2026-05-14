Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’213 0.7%  SPI 18’684 0.6%  Dow 49’693 -0.1%  DAX 24’398 1.1%  Euro 0.9157 0.0%  EStoxx50 5’902 0.7%  Gold 4’700 0.2%  Bitcoin 62’393 0.7%  Dollar 0.7815 0.0%  Öl 106.0 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Micron Technology951691
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Trotz operativem Verlust: Warum Anleger wieder auf Alibaba-Aktie setzen
Siemens-Aktie gefragt: Industriekonzern baut Zuggeschäft durch Übernahme in Italien aus
Telefónica-Aktie höher: Verlust des Grosskunden 1&1 zieht Mobilfunker nach unten
BMW-Aktie im Minus: Vorzugsaktien werden zu Stammaktien
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.05.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag stärker

SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 137,46 EUR.

SAP
124.24 CHF -4.87%
Kaufen Verkaufen

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 137,46 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 24'377 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 137,84 EUR. Bei 136,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 121'738 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 273,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 99,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 13.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,47 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.04.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9.56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.01 Mrd. EUR umsetzen können.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 23.07.2026 präsentieren. SAP SE dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.07.2027 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP beteiligt sich an deutschem Tech-Start-up n8n - Aktie im Minus

So schätzen die Analysten die SAP-Aktie im April 2026 ein

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht

Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten