SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der Xetra-Sitzung um 0,2 Prozent auf 163,06 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 16'870 Punkten liegt. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 163,40 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 79'301 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2024 auf bis zu 169,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 3,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,42 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 54,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,99 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,05 EUR aus. Am 23.01.2024 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8'468,00 EUR – ein Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8'436,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 22.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

