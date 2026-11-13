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13.11.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Freitagvormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 213,95 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'727 Punkten liegt. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 213,95 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 212,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60'664 SAP SE-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 220,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 2,90 Prozent zulegen. Bei 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,41 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 21.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10.27 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.08 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 28.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 27.01.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,08 EUR je SAP SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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