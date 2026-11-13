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13.11.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

SAP
197.61 CHF 1.33%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 213,60 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'739 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 214,75 EUR. Bei 212,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 645'791 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 220,15 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 3,07 Prozent Luft nach oben. Bei 127,50 EUR fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 67,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 21.10.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,96 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,72 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.27 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.08 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 27.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,08 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 10.7037 19.03.2027 159691756
Long 396.0383 18.12.2026 151640302
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.468 11.27 161756881
Long 11.6413 6.25 162116566
Long 14.1358 4.60 162583419
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5967 11.51 161992259
Short 10.4159 5.90 161756890
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.42 S3DFBU
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Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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SAP SE 198.98 4.20% SAP SE

SAP am 13.11.2026

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