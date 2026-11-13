SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 213,60 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'739 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 214,75 EUR. Bei 212,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 645'791 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 220,15 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 3,07 Prozent Luft nach oben. Bei 127,50 EUR fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 67,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 21.10.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,96 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,72 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.27 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.08 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 27.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,08 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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