SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Kursplus

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 213,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'808 Punkten liegt. Bei 214,00 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 212,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 206'271 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 220,15 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 40,24 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,67 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2025. Am 21.10.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,96 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,72 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.27 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.08 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Am 27.01.2028 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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