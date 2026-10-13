SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'296 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 197,90 EUR. Bei 196,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 1'001'290 Stück.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR ab. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 54,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9.88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 21.10.2027.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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