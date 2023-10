SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Mittag

Die SAP SE-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Xetra-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 123,64 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 15'275 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 123,62 EUR. Den Xetra-Handel startete das Papier bei 125,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Xetra-Handel 322'556 SAP SE-Aktien.

Bei einem Wert von 131,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,52 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,25 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 48,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.07.2023 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 0,96 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7'554,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7'517,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte SAP SE am 18.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

