SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Nachmittag nach

Das Papier von SAP SE gab in der Xetra-Sitzung ab. Um 04:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 146,78 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 16'794 Punkten steht. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 144,80 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'155'208 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 149,12 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 1,57 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 30.12.2022 auf bis zu 96,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,51 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

SAP SE gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,45 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7'744,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7'841,00 EUR umsetzen können.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 5,20 EUR je Aktie aus.

