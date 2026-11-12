SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 210,70 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'704 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 208,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 639'849 SAP SE-Aktien.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 220,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,60 Prozent wieder erreichen. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 39,49 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,67 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2025. Am 21.10.2026 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,96 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,72 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.27 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9.08 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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