SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag leichter

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 210,60 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'881 Punkten realisiert. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 209,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 289'437 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 220,40 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 4,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,67 EUR je SAP SE-Aktie. Am 21.10.2026 äusserte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.27 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9.08 Mrd. EUR eingefahren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 27.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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