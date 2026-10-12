SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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12.10.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag nahe Nulllinie
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Bei der SAP SE-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 191,36 EUR.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 191,36 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'210 Punkten liegt. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 191,50 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 189,78 EUR. Bei 190,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 94'989 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 27,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 50,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9.03 Mrd. EUR eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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