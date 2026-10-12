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12.10.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag freundlich

SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 193,68 EUR.

SAP
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Das Papier von SAP SE legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 193,68 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'294 Punkten tendiert. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 197,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 190,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'167'297 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 26,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 127,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 34,17 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 EUR. Am 23.07.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9.88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 21.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 3615.8096 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3761 10.93 158841434
Long 10.6303 6.61 161358101
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4541 12.13 159839666
Short 9.0358 7.98 158841454
Short 17.211 2.84 159536285
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -32.19 152901381
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