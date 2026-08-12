Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’814 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’404 0.8%  Bitcoin 51’587 0.1%  Dollar 0.8136 0.3%  Öl 88.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wie viel Verlust eine Investition in Dogecoin von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Tether: Hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?
BlackRock, Coinbase und Strategy: Diese Allianz will Bitcoin quantensicher machen
Diversifikation im ETF-Portfolio: Wann erreicht man die Effizienzgrenze nach Markowitz?
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag Verlust reich

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 179,70 EUR abwärts.

SAP
164.81 CHF -3.01%
Kaufen Verkaufen

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 179,70 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'457 Punkten notiert. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 179,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 180,30 EUR. Zuletzt wechselten 125'192 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 27,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,05 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 9.88 Mrd. EUR gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingebracht

SAP-Aktie gewinnt: CEO Klein warnt vor KI-Druck - Konzern muss schneller werden

So stuften die Analysten die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat ein

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2825 18.06.2027 157965340
Long 11.9615 18.12.2026 152899635
Long 167.4614 18.09.2026 159691754
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2809 12.62 159437034
Long 11.9641 7.04 159476111
Long 27.9102 2.04 158841433
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0908 11.84 159536285
Short 8.1095 7.67 157049043
Short 13.9551 2.90 158841453
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -26.34 152901381
Long 8 -27.75 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP Buy UBS AG
27.07.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Aktien finden, BEVOR die große Bewegung startet!
09:10 Marktüberblick: Aktien mit KI-Fantasie gesucht
09:05 Gewinnmitnahmen nach neuem Rekordhoch
08:25 Wie Biosimilars zum Wachstumsmotor von Sandoz werden
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Weitere Rekorde
11.08.26 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’030.62 19.97 SJYB2U
Short 15’342.53 13.95 SJZBBU
Short 15’916.15 9.00 SJB30U
SMI-Kurs: 14’449.47 12.08.2026 17:30:26
Long 13’834.28 19.43 SHBTNU
Long 13’527.01 13.82 S8B67U
Long 12’948.44 8.94 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 165.00 -3.51% SAP SE

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer
UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie stabil: ARK investiert 26,6 Millionen US-Dollar und trennt sich von Palantir-Position
SpaceX-Aktie im Sinkflug: Musks Mondpläne stehen im Schatten hoher KI-Kosten
Goldpreis steigt vor US-Inflationsdaten auf höchsten Stand seit über zwei Monaten
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient
Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.