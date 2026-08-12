SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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12.08.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 179,70 EUR abwärts.
Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 179,70 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'457 Punkten notiert. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 179,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 180,30 EUR. Zuletzt wechselten 125'192 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Am 13.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 27,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,05 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 9.88 Mrd. EUR gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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