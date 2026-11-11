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11.11.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag höher

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag höher

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 210,40 EUR zu.

SAP
194.20 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 210,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'627 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 210,75 EUR. Bei 208,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 71'364 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 220,40 EUR. 4,75 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 39,40 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,50 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 21.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,16 Prozent auf 10.27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte SAP SE die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1073 18.06.2027 159437010
Long 12.2039 17.09.2027 160236226
Long 43.3915 18.12.2026 161756917
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8513 12.12 161756882
Long 11.1578 6.27 161358617
Long 16.2718 3.46 162583419
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1019 12.89 161992259
Short 9.525 7.21 161756890
Short 15.0201 3.51 161814823
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -37.75 152901381
Long 8 -38.94 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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Short 15’957.56 13.86 SXJB6U
Short 16’567.64 8.85 SVB67U
SMI-Kurs: 15’053.86 11.11.2026 17:31:24
Long 14’392.59 19.53 S1OTBU
Long 14’077.55 13.92 SABJEU
Long 13’457.54 8.87 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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