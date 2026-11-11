SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag höher

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 210,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'627 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 210,75 EUR. Bei 208,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 71'364 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 220,40 EUR. 4,75 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 39,40 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,50 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 21.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,16 Prozent auf 10.27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte SAP SE die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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