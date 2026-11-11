SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 211,50 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'589 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 211,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 208,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 563'747 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 220,40 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 65,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,67 EUR. SAP SE gewährte am 21.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 10.27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.08 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 27.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 7,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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