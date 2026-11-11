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11.11.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag schwächer
Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 208,70 EUR ab.
Die SAP SE-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 208,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'512 Punkten liegt. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 207,75 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 208,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 229'798 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 220,40 EUR. Gewinne von 5,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 21.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.27 Mrd. EUR gegenüber 9.08 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SAP SE.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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SAP am 11.11.2026
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