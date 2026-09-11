SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Freitagvormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 174,74 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'448 Punkten steht. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 172,16 EUR nach. Mit einem Wert von 175,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 227'685 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,81 Prozent hinzugewinnen. Bei 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 27,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.88 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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