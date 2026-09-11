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11.09.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag stabil

SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag stabil

Die Aktie von SAP SE zeigt sich am Freitagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 177,94 EUR.

SAP
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Im XETRA-Handel kam die SAP SE-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 177,94 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'529 Punkten tendiert. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 178,84 EUR an. Bei 172,16 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 175,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'809'537 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 244,30 EUR markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,46 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 9.88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SAP SE.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,09 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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