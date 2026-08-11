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11.08.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Vormittag zu

SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Vormittag zu

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 179,88 EUR.

SAP
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Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 179,88 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'337 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 181,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 180,00 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 142'840 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 251,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,65 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 9.88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.0735 19.03.2027 155494991
Long 3380.5842 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8992 11.35 159437033
Long 11.7139 5.32 158841434
Long 15.3663 3.11 158841433
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3848 10.65 159536285
Short 10.6981 6.52 157049043
Short 22.5372 1.80 158841453
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -27.50 152901381
Long 8 -13.19 154719009
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
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