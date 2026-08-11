SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Vormittag zu

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 179,88 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'337 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 181,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 180,00 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 142'840 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 251,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,65 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 9.88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingebracht

SAP-Aktie gewinnt: CEO Klein warnt vor KI-Druck - Konzern muss schneller werden

So stuften die Analysten die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat ein