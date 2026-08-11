SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Nachmittag fester

Das Papier von SAP SE legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 181,64 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'445 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 182,10 EUR. Bei 180,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1'127'282 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 251,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 38,57 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Mit einem Kursverlust von 29,81 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,65 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SAP SE gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.88 Mrd. EUR – ein Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SAP SE.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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