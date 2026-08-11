SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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11.08.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Dienstagmittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 180,86 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 180,86 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'292 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 181,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 180,00 EUR. Zuletzt wechselten 430'144 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 251,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 28,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 29,50 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,65 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.07.2026. Das EPS lag bei 1,89 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9.88 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,42 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SAP SE.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,11 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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