SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von SAP SE

Die SAP SE-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 211,20 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'587 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 210,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 212,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 66'455 Stück.

Bei einem Wert von 220,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 4,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,67 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.27 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.08 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SAP SE am 28.01.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,09 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Oktober 2026: Experten empfehlen SAP SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Oracle-Aktie: Optimistischer Ausblick treibt Kurs zweistellig nach oben