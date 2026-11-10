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10.11.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von SAP SE

SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 211,20 EUR.

SAP
192.62 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

Die SAP SE-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 211,20 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'587 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 210,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 212,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 66'455 Stück.

Bei einem Wert von 220,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 4,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,67 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.27 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.08 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SAP SE am 28.01.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,09 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 10.8108 19.03.2027 159691756
Long 3906.511 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6212 12.19 161756882
Long 12.2078 5.19 162116566
Long 14.4686 3.52 162583419
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3008 12.84 161992259
Short 10.0167 7.16 161756890
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Long 5 -20.00 152901926
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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SMI-Kurs: 15’015.12 10.11.2026 10:34:24
Long 14’308.19 20.00 SY0DBU
Long 13’967.94 13.70 SPBJ7U
Long 13’387.26 8.97 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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