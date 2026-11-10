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10.11.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von SAP SE
Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 210,50 EUR.
Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 210,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'471 Punkten steht. Bei 208,60 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 212,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 724'322 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 220,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 65,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,50 EUR aus. SAP SE liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,96 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,16 Prozent auf 10.27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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