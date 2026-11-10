Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’038 0.6%  SPI 21’144 0.5%  Dow 52’193 -0.4%  DAX 26’347 0.3%  Euro 0.9213 0.2%  EStoxx50 6’328 0.6%  Gold 4’029 -2.7%  Bitcoin 60’494 -1.8%  Dollar 0.8253 0.7%  Öl 92.0 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Zurich Insurance1107539Partners Group2460882ABB1222171Sunrise Communications138622040Rheinmetall345850DocMorris4261528
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: Höherer Verlust als erwartet trübt das Umsatzplus im dritten Quartal
Wichtiger Ianalumab-Meilenstein vor FDA-Votum: Novartis-Aktie mit neuem Kurstreiber?
Plug Power-Aktie trotzdem schwächer: So schnitt der Wasserstoff-Spezialist im vergangenen Jahresviertel ab
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Dienstagabend
Siemens Energy-Aktie leicht im Minus: Rückkaufprogramm bis 2030 erweitert
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von SAP SE

SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 210,50 EUR.

SAP
194.85 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 210,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'471 Punkten steht. Bei 208,60 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 212,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 724'322 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 220,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 65,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,50 EUR aus. SAP SE liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,96 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,16 Prozent auf 10.27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Oktober 2026: Experten empfehlen SAP SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Oracle-Aktie: Optimistischer Ausblick treibt Kurs zweistellig nach oben

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3369 18.06.2027 159437010
Long 11.4369 19.03.2027 159691756
Long 43.2059 18.12.2026 161756917
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.069 11.86 161756882
Long 11.7816 5.99 161358617
Long 25.9235 1.31 161814812
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8917 13.24 161992259
Short 9.0431 7.54 161756890
Short 13.4087 3.83 161814823
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -37.56 152901381
Long 8 -38.75 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.11.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

20:00 Logo WHS Die Wahrheit über Stop-Loss: Warum die meisten Trader das eigentliche Problem übersehen
13:37 AMD auf Wachstumskurs dank steigender KI-Nachfrage
10:56 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
10:06 SG-Marktüberblick: 10.11.2026
09:49 SMI startet freundlich in die Woche
08:51 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Wieder aufwärts
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’642.49 19.54 S9BVAU
Short 15’959.13 13.84 SXJB6U
Short 16’569.27 8.82 SVB67U
SMI-Kurs: 15’037.94 10.11.2026 17:30:57
Long 14’391.21 19.41 S6W4BU
Long 14’076.20 13.78 SIB29U
Long 13’491.76 8.98 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 188.16 -0.94% SAP SE

Meistgelesene Nachrichten

Plug Power-Aktie trotzdem schwächer: So schnitt der Wasserstoff-Spezialist im vergangenen Jahresviertel ab
Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: Höherer Verlust als erwartet trübt das Umsatzplus im dritten Quartal
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Dow schlussendlich deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
SMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street gibt nach -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
ABB-Aktie gesucht: Offenbar Abspaltung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte möglich
Gold überverkauft: BCA-Expertin sieht Chance – trotz starkem US-Dollar

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.