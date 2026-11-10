SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag billiger

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 210,65 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'611 Punkten realisiert. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 208,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 274'328 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 220,40 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR ab. Mit Abgaben von 39,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,67 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Am 21.10.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,96 EUR gegenüber 1,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.08 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.01.2028.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,09 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Oktober 2026: Experten empfehlen SAP SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Oracle-Aktie: Optimistischer Ausblick treibt Kurs zweistellig nach oben