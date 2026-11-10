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10.11.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag billiger

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 210,65 EUR ab.

SAP
194.69 CHF -0.18%
Kaufen Verkaufen

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 210,65 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'611 Punkten realisiert. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 208,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 274'328 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 220,40 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR ab. Mit Abgaben von 39,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,67 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Am 21.10.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,96 EUR gegenüber 1,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.08 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.01.2028.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,09 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.7206 19.03.2027 159691756
Long 3888.0403 18.12.2026 151640303
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2977 11.88 161756882
Long 12.4768 6.02 161358617
Long 29.908 1.33 161814812
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7177 13.21 161992259
Short 8.6401 7.52 161756890
Short 12.8927 3.80 161814823
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -37.29 152901381
Long 8 -12.21 154719009
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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SMI-Kurs: 15’066.61 10.11.2026 13:28:25
Long 14’391.21 19.67 S6W4BU
Long 14’076.20 13.90 SIB29U
Long 13’456.24 8.79 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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