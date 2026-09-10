SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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10.09.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 176,76 EUR abwärts.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 176,76 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'585 Punkten liegt. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 176,50 EUR. Bei 180,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 201'521 Stück.
Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 38,21 Prozent wieder erreichen. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 38,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,66 EUR. SAP SE veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,89 EUR, nach 1,46 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,10 EUR je SAP SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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