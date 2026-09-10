SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag leichter

Um 16:28 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 178,06 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'417 Punkten steht. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 176,20 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,00 EUR. Zuletzt wechselten 2'007'321 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,39 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 9.88 Mrd. EUR gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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