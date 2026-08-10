SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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10.08.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Montagvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 177,34 EUR abwärts.
Die SAP SE-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 177,34 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'338 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 177,14 EUR. Bei 178,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 101'617 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 253,15 EUR erreichte der Titel am 09.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,75 Prozent. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 28,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,65 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.88 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,11 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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