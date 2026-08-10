SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 178,78 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'341 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 179,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 178,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'041'622 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 253,15 EUR erreichte der Titel am 09.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 41,60 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 127,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 28,68 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,65 EUR aus. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.88 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SAP SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,11 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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