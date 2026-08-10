SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 178,22 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'399 Punkten notiert. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 179,22 EUR aus. Bei 178,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 422'709 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 253,15 EUR. Mit einem Zuwachs von 42,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 28,46 Prozent wieder erreichen.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,65 EUR je Aktie ausschütten. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9.88 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,42 Prozent gesteigert.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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