Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’887 -0.3%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9352 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’377 0.8%  Bitcoin 51’653 -1.4%  Dollar 0.8104 0.4%  Öl 87.7 5.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Presse: PNE könnte komplett verkauft werden - Aktie gewinnt
Lufthansa-Aktie im Blick: Piloten setzen auf Schlichtung im Tarifkonflikt
Experten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
ETF Sparplan

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.08.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 178,22 EUR.

SAP
167.55 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 178,22 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'399 Punkten notiert. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 179,22 EUR aus. Bei 178,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 422'709 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 253,15 EUR. Mit einem Zuwachs von 42,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 28,46 Prozent wieder erreichen.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,65 EUR je Aktie ausschütten. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9.88 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,42 Prozent gesteigert.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingebracht

SAP-Aktie gewinnt: CEO Klein warnt vor KI-Druck - Konzern muss schneller werden

So stuften die Analysten die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat ein

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9872 18.06.2027 157965340
Long 12.4273 18.09.2026 153821017
Long 3353.856 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.5762 12.97 159437034
Long 10.1678 7.42 159476111
Long 19.7374 2.44 158841433
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7107 11.43 159536285
Short 9.1427 7.27 157049043
Short 23.7969 0.71 155496062
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -26.62 152901381
Long 8 -28.02 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP Buy UBS AG
27.07.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:05 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
12:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10:16 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
09:27 Europas strategische Autonomie
08:55 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SGBNXU
Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 166.24 1.88% SAP SE

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit Einbussen

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.