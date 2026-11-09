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09.11.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Vormittag an Fahrt
Die Aktie von SAP SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 214,20 EUR zu.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 214,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'847 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 215,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 168'804 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Bei 220,40 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 2,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 127,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,67 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,96 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,72 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10.27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.08 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 27.01.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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