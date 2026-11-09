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09.11.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 214,20 EUR zu.

SAP
196.87 CHF 2.70%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 214,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'847 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 215,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 168'804 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 220,40 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 2,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 127,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,67 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,96 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,72 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10.27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.08 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 27.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.245 18.06.2027 159437010
Long 11.2936 19.03.2027 159691756
Long 3852.4678 18.12.2026 151640303
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9815 11.81 161756882
Long 11.6359 5.94 161358617
Long 17.4538 3.12 162583419
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9074 13.32 161992259
Short 8.9299 7.62 161756890
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 152901926
Long 8 -12.50 154719009
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

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Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’644.49 13.99 S9BVAU
Short 16’269.92 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’819.80 09.11.2026 10:00:26
Long 14’111.40 19.96 SPBTLU
Long 13’768.57 13.67 S0S2BU
Long 13’158.71 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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