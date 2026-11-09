SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 212,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'231 Punkten notiert. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 215,80 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 743'283 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 220,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 3,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,97 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,67 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Am 21.10.2026 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 10.27 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,16 Prozent gesteigert.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 27.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,09 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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