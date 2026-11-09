SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Montagmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,9 Prozent auf 214,85 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'076 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 215,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 215,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 364'218 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 220,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,58 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 40,66 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,67 EUR aus. SAP SE gewährte am 21.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.27 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.08 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 27.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 7,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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