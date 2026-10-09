SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Kursplus

Um 09:28 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 190,14 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 24'989 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 190,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 188,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 312'673 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 28,48 Prozent Luft nach oben. Bei 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,50 EUR aus. SAP SE gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 9.88 Mrd. EUR gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,05 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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