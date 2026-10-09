SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 191,98 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'125 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 192,58 EUR. Bei 188,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'531'140 SAP SE-Aktien.

Bei einem Wert von 244,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 33,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SAP SE veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,89 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie eingefahren. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.88 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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