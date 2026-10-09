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09.10.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Freitagmittag

SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Freitagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 191,30 EUR.

SAP
178.04 CHF 3.32%
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Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 191,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'079 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 192,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 188,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 882'875 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,71 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,66 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.88 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SAP SE.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 21.0364 19.03.2027 159070017
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.4504 11.14 159785389
Long 11.9206 5.72 161358101
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9578 13.27 159839666
Short 7.9437 9.08 158841454
Short 13.7487 3.88 159536285
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