SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag gesucht

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 185,58 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'884 Punkten notiert. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 185,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 183,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 195'002 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 244,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 31,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,66 EUR. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 EUR gegenüber 1,46 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9.88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,10 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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