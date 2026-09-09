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09.09.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag höher

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag höher

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 182,78 EUR.

SAP
174.18 CHF 1.88%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 182,78 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'582 Punkten tendiert. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 187,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 1'286'738 Stück.

Bei 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,66 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 43,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9.03 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,10 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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