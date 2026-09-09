SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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09.09.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittwochmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 185,46 EUR zu.
Das Papier von SAP SE konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 185,46 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'669 Punkten liegt. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 187,04 EUR. Bei 183,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 567'147 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,73 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,25 Prozent.
SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,42 Prozent auf 9.88 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,10 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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