SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitag gesucht

Die SAP SE-Aktie stieg im Xetra-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 86,05 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 13'042 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 86,69 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,50 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 405'531 Stück gehandelt.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 129,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 33,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,01 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,66 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 21.07.2022 äusserte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,96 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7'517,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6'669,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 25.10.2022 erwartet. Am 19.10.2023 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je SAP SE-Aktie.

