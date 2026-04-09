SAP SE Aktie News: SAP SE knickt am Nachmittag ein

Die SAP SE-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,8 Prozent auf 139,46 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 23'696 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 137,54 EUR. Bei 147,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'036'553 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 273,55 EUR. Gewinne von 96,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 137,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 1,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,65 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 29.01.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,58 EUR gegenüber 1,37 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.68 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 23.04.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 27.04.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,19 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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